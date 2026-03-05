Rubriques

La ruée vers les villes ne s'arrête pas

Selon Le Libéral, près de 42% de la population togolaise vit désormais en milieu urbain, soit environ 3 millions d'habitants. Un chiffre qui confirme une tendance lourde : l'exode rural ne faiblit pas.

Entre attractivité et saturation

Derrière ce mouvement, une réalité économique tenace. Beaucoup de Togolais quittent les campagnes avec l'espoir de trouver plus facilement un emploi en ville. Une perception qui, même si elle ne reflète pas toujours la réalité du marché du travail urbain, continue d'alimenter un flux migratoire intérieur soutenu.

Un défi majeur pour les autorités, appelées à gérer une urbanisation croissante tout en revitalisant les zones rurales.

