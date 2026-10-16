Deux décennies de presse

Le bi-hebdomadaire togolais L'Union fête ce vendredi ses vingt ans. En dépit de nombreuses difficultés, le titre est parvenu à couvrir l'actualité sans interruption pendant deux décennies, un parcours rare dans une presse privée souvent fragile.

Selon l'éditorial du 500e numéro, paru en mai 2012, l’éditeur voulait faire du journalisme de qualité, éviter les attaques personnelles et favoriser le débat démocratique. Le nom lui-même est un programme : après les secousses qu'avait connues le pays, il s'agissait de rassembler les Togolais autour de la démocratie, du développement et du bien-être.

L'Union a d'abord paru en hebdomadaire avant de passer au rythme de deux numéros par semaine.

Le succès du journal tient à son équipe éditoriale, au soutien des annonceurs et à la fidélité des lecteurs.