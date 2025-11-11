Dix ans d’efforts pour l’eau potable dans les zones rurales

Le journal Le Médium, dans son édition de mardi, met en lumière les progrès significatifs réalisés par le Togo en matière d’accès à l’eau potable, notamment en milieu rural.

L’hebdomadaire annonce une hausse de plus de 30 % en une décennie, preuve d’une politique publique résolument tournée vers l’amélioration des conditions de vie des populations les plus éloignées des centres urbains.

Selon le journal, cette progression est le fruit d’investissements accrus dans les infrastructures hydrauliques, avec la mise en service de forages, de mini-adductions d’eau potable et de systèmes de pompage solaire, notamment dans les zones rurales historiquement mal desservies.

Cette dynamique répond à l’un des objectifs prioritaires de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui vise à renforcer les services sociaux de base dans tout le pays, en particulier dans les zones vulnérables.