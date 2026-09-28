Rubriques

Tendances:
Médias

Dix services accessibles en ligne

Le ministère de la Communication informe les téléspectateurs et auditeurs des médias publics qu'à compter du 28 septembre, dix services de la Télévision togolaise (TVT) et de Radio Lomé sont accessibles en ligne.

Accès simplifié aux deux médias publics © republicoftogo.com

Le ministère de la Communication informe les téléspectateurs et auditeurs des médias publics qu'à compter du 28 septembre, dix services de la Télévision togolaise (TVT) et de Radio Lomé sont accessibles en ligne.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'accélération de la digitalisation des services publics.

Elle est mise en œuvre par le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique. Elle devrait permettre de simplifier l'accès aux médias publiques.

Parmi les démarches désormais accessibles sur la plateforme figurent notamment la demande de diffusion d'un avis de décès, la couverture médiatique d’un événement et la requête pour la diffusion de campagnes publicitaires.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Mauvaises pratiques

Mauvaises pratiques

Le racket constitue un frein à la confiance dans les services publics et fragilise les relations entre citoyens et agents, écrit lundi Togo Matin. Pour le combattre, l'information et la vigilance restent essentielles.

Le grand retour

Le grand retour

Taxi FM est de retour. La station privée a repris sa diffusion le 25 septembre, après de longs mois d'interruption, depuis de nouveaux studios installés à Bè Centre, à Lomé. Elle s'appuie également sur un nouveau management, rapporte Nouvelle Opinion.

La reine des stouts toujours très populaire

La reine des stouts toujours très populaire

Vous aimez la bière Guinness ? Ça tombe bien. La Brasserie BB vient de fixer un nouveau prix : 1000 Fcfa. Même goût, mais moins cher, assure une publicité parue vendredi dans Eco & Finances. Guinness est produit sous licence au Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.