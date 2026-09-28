Dix services accessibles en ligne

Le ministère de la Communication informe les téléspectateurs et auditeurs des médias publics qu'à compter du 28 septembre, dix services de la Télévision togolaise (TVT) et de Radio Lomé sont accessibles en ligne.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'accélération de la digitalisation des services publics.

Elle est mise en œuvre par le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique. Elle devrait permettre de simplifier l'accès aux médias publiques.

Parmi les démarches désormais accessibles sur la plateforme figurent notamment la demande de diffusion d'un avis de décès, la couverture médiatique d’un événement et la requête pour la diffusion de campagnes publicitaires.