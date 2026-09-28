Mauvaises pratiques

Le racket constitue un frein à la confiance dans les services publics et fragilise les relations entre citoyens et agents, écrit lundi Togo Matin. Pour le combattre, l'information et la vigilance restent essentielles.

Le ministère de la Sécurité met à la disposition de la population un numéro dédié à la dénonciation du racket : le 1014. Gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il permet aux citoyens de signaler les faits dont ils sont témoins.