Du bon usage de l'huile de palme

Elle est partout. De Dakar à Lomé, d'Abidjan à Kinshasa, l'huile de palme est l'incontournable des cuisines africaines, présente dans les sauces, les fritures, les plats mijotés qui font l'identité culinaire du continent. Et pourtant, elle divise.

Togo Matin s'empare du débat dans son édition de vendredi et pose la question sans détour : faut-il vraiment bannir l'huile de palme ?

D'un côté, ses détracteurs, qui pointent sa richesse en acides gras saturés et ses effets potentiels sur le système cardiovasculaire. De l'autre, ses défenseurs, qui rappellent sa teneur en vitamine E, en bêta-carotène et ses vertus nutritionnelles réelles lorsqu'elle est consommée avec modération et dans sa forme la moins transformée.

La conclusion du journal est nuancée mais claire : tout dépend de laquelle vous utilisez, et comment vous la cuisinez. L'huile de palme rouge non raffinée, riche en antioxydants, n'a pas grand-chose à voir avec l'huile de palme industrielle raffinée, décolorée et déodérisée que l'on retrouve dans les produits transformés.

Un aliment à ne pas diaboliser, mais à choisir et à utiliser avec discernement.