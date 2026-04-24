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Dynamiques territoriales

Du potentiel en dehors de la capitale © republicoftogo.com

La région Maritime ne se résume pas à la capitale. C'est le constat dressé par Eco & Finances dans son édition de vendredi, qui dresse un état des lieux des zones attractives.

Si Lomé concentre naturellement l'essentiel des activités administratives et économiques, le journal souligne que les autres localités de la région recèlent des potentialités encore largement sous-exploitées, laissant entrevoir des opportunités de développement au-delà de la capitale.

Un dossier à lire pour qui s'intéresse aux dynamiques territoriales du Togo.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1359.pdf

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