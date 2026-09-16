Entre rupture affichée et participation institutionnelle, le paradoxe Fabre

Le leader de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a réclamé une nouvelle fois le départ de Faure Gnassingbé, dans une interview accordée à un média local. Des propos repris et critiqués par Le Messager.

De retour d'un séjour en Europe, le chef de file de l'opposition s'appuie notamment sur l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la Cédéao.

Ce discours n'est pas nouveau : depuis plusieurs années, le président de l'ANC formule la même exigence, résumée en deux points qu'il dit non négociables : « Rendre au peuple la Constitution qu'on lui a volée. Et partir. »

Ses détracteurs, dont Le Messager, pointent toutefois une contradiction dans sa posture. Ils rappellent que l'ANC a participé aux élections législatives et régionales d'avril 2024, et que Jean-Pierre Fabre a lui-même été réélu maire de Golfe 4 en octobre 2025 avec le soutien d'une majorité de conseillers issus d'UNIR, le parti au pouvoir. Une situation qui alimente, chez certains observateurs, des interrogations sur la cohérence entre son discours de rupture et sa participation aux institutions locales.