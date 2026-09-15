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Le nouvel ambassadeur d'Egypte est une femme

La République arabe d'Égypte a une nouvelle ambassadrice au Togo. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine dernière, la copie figurée des lettres de créance de la nouvelle diplomate désignée, Shahinaz Abuseri.

Robert Dussey et Shahinaz Abuseri © DR

La République arabe d'Égypte a une nouvelle ambassadrice au Togo. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine dernière, la copie figurée des lettres de créance de la nouvelle diplomate désignée, Shahinaz Abuseri, indique Le Médium paru mardi.

Mme Abuseri succède à Ahmed Mohamed Eid à la tête de la représentation diplomatique. Ce dernier est désormais chargé des relations avec la Ligue Arabe dont le siège est au Caire. 

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Le Médium N°720.pdf

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