Le nouvel ambassadeur d'Egypte est une femme

La République arabe d'Égypte a une nouvelle ambassadrice au Togo. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine dernière, la copie figurée des lettres de créance de la nouvelle diplomate désignée, Shahinaz Abuseri, indique Le Médium paru mardi.

Mme Abuseri succède à Ahmed Mohamed Eid à la tête de la représentation diplomatique. Ce dernier est désormais chargé des relations avec la Ligue Arabe dont le siège est au Caire.