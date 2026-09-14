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Promotion du basket

Après une première édition ayant attiré plus de 5 000 participants en 2025, le 228 Basket Playground a connu son apothéose samedi dernier, au terme de deux jours de compétition sur le terrain de basketball du Stade municipal de Lomé, rapporte Togo Matin.

Un sport en phase de croissance chez les jeunes © republicoftogo.com

Après une première édition ayant attiré plus de 5 000 participants en 2025, le 228 Basket Playground a connu son apothéose samedi dernier, au terme de deux jours de compétition sur le terrain de basketball du Stade municipal de Lomé, rapporte Togo Matin.

L'événement a réuni 24 équipes de la sous-région autour du format 3x3, dans une ambiance électrique mêlant matchs disputés, concours spectaculaires et animations musicales.

Dans un pays où le football reste largement dominant, cet événement confirme la volonté des acteurs du basketball togolais de faire de cette discipline un levier de promotion et de formation.

Information additionnelle

Togo Matin N°1652.pdf

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