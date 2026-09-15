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La faille d'Aledjo, prouesse humaine au cœur des monts Togo

Nichée dans les montagnes du Togo, la faille d'Aledjo fascine autant qu'elle impressionne. Ce passage étroit creusé dans la roche, où la route serpente entre deux parois abruptes, est devenu un symbole géographique et touristique du pays, reliant le nord au sud dans un décor à couper le souffle., écrit mardi Eco & Finances.

Un passage stratégique devenu site touristique © DR

Nichée dans les montagnes du Togo, la faille d'Aledjo fascine autant qu'elle impressionne. Ce passage étroit creusé dans la roche, où la route serpente entre deux parois abruptes, est devenu un symbole géographique et touristique du pays, reliant le nord au sud dans un décor à couper le souffle., écrit mardi Eco & Finances.

Située à environ 36 kilomètres au nord de Sokodé, dans la préfecture d'Assoli (région de la Kara), la faille se trouve à une altitude d'environ 650 mètres, au sein de la chaîne des monts Togo, prolongement méridional de l'Atakora. 

Loin d'être une simple curiosité naturelle, elle est avant tout une œuvre humaine : percée dans les années 1950, elle a permis de faire passer ce qui deviendra la Route nationale 1, véritable colonne vertébrale du pays, reliant Lomé aux pays sahéliens comme le Burkina Faso.

Pendant plusieurs décennies, cette gorge a constitué un passage à la fois stratégique et périlleux pour le transport de marchandises, empruntée par des poids lourds souvent surchargés en direction du nord. 

Aujourd'hui, grâce à une déviation aménagée sur la nationale 1 entre Sokodé et Kara, la circulation des camions a été détournée de l'ancien tracé, rendant la faille plus accessible aux voyageurs et aux touristes.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1425.pdf

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