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Erste Kulmbacher Unionbrauerei

La bière EKU Bavaria fait son grand retour sur les chaînes de BB Lomé.

Un goût prononcé très prisé des consommateurs © republicoftogo.com

La Nouvelle République annonce dans son édition de vendredi le grand retour de la bière EKU Bavaria sur les chaînes de production de BB Lomé, filiale togolaise du groupe français Castel. Après plusieurs années d'absence, cette relance marque une nouvelle étape pour une marque qui a su s'inscrire durablement dans les habitudes de consommation et les traditions festives togolaises.

EKU Bavaria est une bière de tradition germanique, dont le nom fait référence à la ville de Kulmbach, en Bavière, l’une des régions brassicoles les plus réputées d'Allemagne. 

La marque EKU, acronyme de Erste Kulmbacher Unionbrauerei, est historiquement connue pour ses bières de haute fermentation et ses lagers de caractère, appréciées pour leur goût prononcé et leur qualité constante.

Introduite au Togo par BB Lomé, EKU Bavaria avait rapidement conquis une clientèle fidèle, devenant une référence sur le marché local de la bière premium. Sa disparition des rayons avait laissé un vide que les consommateurs togolais n'avaient pas manqué de signaler.

Information additionnelle

La Nouvelle République N°93.pdf

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