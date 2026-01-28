Le pays confronté à une période climatique éprouvante

Selon Le Messager paru mercredi, le Togo se dirige vers une période climatique particulièrement éprouvante.

Le journal annonce une forte sécheresse accompagnée d’une hausse sensible des températures attendue au cours des prochaines semaines.

Cette situation météorologique pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités agricoles, l’approvisionnement en eau et les conditions de vie des populations. Le quotidien appelle ainsi à la vigilance et à l’adoption de mesures préventives face aux effets de cette vague de chaleur annoncée.