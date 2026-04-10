Faure Gnassingbé reçoit le président de l'Assemblée nationale ivoirienne

Faure Essozimna Gnassingbé, a accordé mercredi une audience à Patrick Achi, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rapporte Togo Matin.

Cette rencontre s'est tenue en marge d'une conférence parlementaire africaine organisée à Lomé, qui avait amené le responsable ivoirien dans la capitale togolaise.

La visite illustre la dynamique des relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par des liens historiques, économiques et diplomatiques solides.