Fibre et 5G

Le groupe panafricain Axian Telecom a franchi le seuil symbolique d’un million de foyers africains raccordés à son réseau de fibre optique, indique L’Economiste dans son édition de mercredi.

Présent dans plusieurs pays du continent, Axian est notamment propriétaire au Togo de l’opérateur Yas, ex-Togo Télécom. Sur ce marché, le groupe développe des services autour de la 5G et des paiements mobiles, en misant sur l’extension de ses infrastructures numériques.