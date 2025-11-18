Gestion budgétaire : un nouvel outil pour harmoniser les prix de l’État

Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que le gouvernement a rendu publique une nouvelle version du répertoire des prix des biens et services de l’État, un document de référence destiné à guider l’ensemble des administrations publiques dans la gestion et l’exécution de leurs dépenses.

Selon le quotidien économique, ce répertoire actualisé constitue un outil stratégique majeur pour assurer la transparence et la « sincérité » du coût de la dépense publique. Il vise à fournir une base harmonisée de prix de référence pour l’achat de biens, de fournitures, de travaux et de services utilisés par l’État, permettant ainsi de limiter les écarts injustifiés, de lutter contre les surcoûts et d'encadrer plus efficacement les commandes publiques.

L’Économiste souligne que l’objectif est également d’améliorer la planification budgétaire, de renforcer la discipline dans l’exécution des dépenses et de garantir une utilisation rationnelle des ressources publiques dans un contexte marqué par des besoins croissants et une forte pression sur les finances de l’État.