Rubriques

Tendances:
Médias

Le sang, source de vie

Le journal Togo Matin, dans son édition de lundi, met en lumière le rôle crucial du Système national de transfusion sanguine (SNTS) dans la santé publique togolaise.

Donner son sang, c’est sauver une nation © republicoftogo.com

Le journal Togo Matin, dans son édition de lundi, met en lumière le rôle crucial du Système national de transfusion sanguine (SNTS) dans la santé publique togolaise.

Véritable pilier du dispositif sanitaire, le SNTS contribue chaque jour à sauver des vies, à soutenir les services médicaux et à renforcer la résilience du système de santé.

Selon le quotidien, la transfusion sanguine représente un maillon essentiel de la chaîne de soins au Togo, notamment dans les urgences chirurgicales, obstétricales et pédiatriques. Le journal souligne que le sang reste un produit vital, dont la disponibilité conditionne souvent la survie de nombreux patients à travers le pays.

Face à cet enjeu, les autorités ont multiplié les efforts ces dernières années pour moderniser les infrastructures, améliorer la qualité du sang collecté et encourager le don volontaire. Le renforcement des centres régionaux de transfusion, la formation du personnel médical et la sensibilisation des citoyens au don de sang figurent parmi les actions prioritaires citées par Togo Matin.

Information additionnelle

Togo Matin N°1539.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Coiffure, soins et ongles : la beauté se réinvente

Coiffure, soins et ongles : la beauté se réinvente

L’Association des professionnels de la Beauté vient de former 300 coiffeurs issus du Grand Lomé sur les nouvelles techniques de soins capillaires, manucure, pédicure, ainsi que les soins du visage et des ongles.

Vers un passage par Lomé ?

Vers un passage par Lomé ?

Dans sa parution de vendredi, le journal Togo Matin relaie une information publiée par le quotidien français Le Monde, selon laquelle le Niger s’apprêterait à livrer de l’uranium au groupe russe Rosatom d’ici la fin novembre.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.