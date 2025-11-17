Le sang, source de vie

Le journal Togo Matin, dans son édition de lundi, met en lumière le rôle crucial du Système national de transfusion sanguine (SNTS) dans la santé publique togolaise.

Véritable pilier du dispositif sanitaire, le SNTS contribue chaque jour à sauver des vies, à soutenir les services médicaux et à renforcer la résilience du système de santé.

Selon le quotidien, la transfusion sanguine représente un maillon essentiel de la chaîne de soins au Togo, notamment dans les urgences chirurgicales, obstétricales et pédiatriques. Le journal souligne que le sang reste un produit vital, dont la disponibilité conditionne souvent la survie de nombreux patients à travers le pays.

Face à cet enjeu, les autorités ont multiplié les efforts ces dernières années pour moderniser les infrastructures, améliorer la qualité du sang collecté et encourager le don volontaire. Le renforcement des centres régionaux de transfusion, la formation du personnel médical et la sensibilisation des citoyens au don de sang figurent parmi les actions prioritaires citées par Togo Matin.