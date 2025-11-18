Reflux du coût de la vie

Le journal Le Médium, paru mardi, met en lumière une évolution encourageante pour les ménages : le niveau général des prix a reculé de 0,6% en octobre 2025.

Cette décrue intervient après plusieurs mois de relative stabilité et s’explique surtout par une baisse des coûts dans plusieurs postes de consommation essentiels, notamment l’alimentation, la restauration et les loisirs.

Le Médium souligne que cette tendance, bien que modérée, constitue un signal positif pour le pouvoir d’achat, dans un contexte où les fluctuations des prix sont scrutées de près par les ménages comme par les décideurs publics.