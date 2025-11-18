Rubriques

Tendances:
Médias

Reflux du coût de la vie

Le journal Le Médium, paru mardi, met en lumière une évolution encourageante pour les ménages : le niveau général des prix a reculé de 0,6% en octobre 2025

Baisse du panier de consommation © republicoftogo.com

Le journal Le Médium, paru mardi, met en lumière une évolution encourageante pour les ménages : le niveau général des prix a reculé de 0,6% en octobre 2025.

Cette décrue intervient après plusieurs mois de relative stabilité et s’explique surtout par une baisse des coûts dans plusieurs postes de consommation essentiels, notamment l’alimentation, la restauration et les loisirs.

Le Médium souligne que cette tendance, bien que modérée, constitue un signal positif pour le pouvoir d’achat, dans un contexte où les fluctuations des prix sont scrutées de près par les ménages comme par les décideurs publics.

Information additionnelle

Le Médium N°679.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le sang, source de vie

Le sang, source de vie

Le journal Togo Matin, dans son édition de lundi, met en lumière le rôle crucial du Système national de transfusion sanguine (SNTS) dans la santé publique togolaise.

Coiffure, soins et ongles : la beauté se réinvente

Coiffure, soins et ongles : la beauté se réinvente

L’Association des professionnels de la Beauté vient de former 300 coiffeurs issus du Grand Lomé sur les nouvelles techniques de soins capillaires, manucure, pédicure, ainsi que les soins du visage et des ongles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.