Lutte contre la contrefaçon : formation au Digital Market Intelligence

Les fraudeurs ont du souci à se faire © republicoftogo.com

Eco & Finances indique lundi que le Togo franchit un cap décisif dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon.

Une formation au Digital Market Intelligence (DMI) vient d'être lancée au siège de la Commission chargée du suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

Une initiative qui renforce les capacités des acteurs chargés de surveiller et de contrôler les marchés, dans un pays qui mise sur la digitalisation pour moderniser ses mécanismes de lutte contre les pratiques illicites dans le commerce.

Le DMI désigne l'utilisation de technologies numériques avancées - big data, intelligence artificielle, traçabilité numérique - pour collecter et analyser des données sur les marchés commerciaux afin de détecter les fraudes, les contrefaçons et les pratiques illicites.

Deux chambres, un contrôle parlementaire renforcé

Le bicaméralisme fonctionne bien au Togo, assure Togo Matin paru lundi. Depuis l'avènement de la Ve République, le pays dispose d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, un dispositif institutionnel qui renforce le contrôle parlementaire et améliore la qualité du travail législatif.

Un tiers des Africains favorable à l'influence russe

Selon Eco & Finances, citant un rapport du réseau panafricain Afrobarometer, 36% des Africains jugent positive l'influence économique et politique de la Russie sur le continent, contre 23% qui la perçoivent plutôt ou très négativement.

La ruée vers les villes ne s'arrête pas

Selon Le Libéral, près de 42% de la population togolaise vit désormais en milieu urbain, soit environ 3 millions d'habitants. Un chiffre qui confirme une tendance lourde : l'exode rural ne faiblit pas.

