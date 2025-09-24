Rubriques

Hommage des Forces de défense et de sécurité au président Gnassingbé Eyadéma

« Celui qui oublie son passé se prive d’un avenir », dit un adage africain.

L'ancien président togolais © republicoftogo.com

À Lomé, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont organisé, hier, une cérémonie en mémoire du président Gnassingbé Eyadéma, disparu en février 2005. L’hommage s’inscrivait dans le cadre de la commémoration de l’attaque armée du 23 septembre 1986, un événement marquant de l’histoire politique et sécuritaire du Togo.

Cette célébration a permis de rappeler le rôle de l’ancien chef de l’État dans la consolidation des institutions et dans la résistance face aux menaces ayant visé la stabilité nationale à l’époque.

Les détails de cette cérémonie commémorative seront publiés dans l’édition de mercredi du quotidien Togo Matin.

