Hormuz en ligne de mire

Le marché pétrolier abandonne ses espoirs d’un retour rapide à la normale, écrit lundi L’Economiste.

Le détroit d’Hormuz est toujours bloqué et les négociations entre les Etats Unis et l’Iran sont au point mort.

La hausse des cours mondiaux est une préoccupation pour tous les pays. Au Togo, un baril plus cher entrainera automatiquement des prix plus élevés à la pompe.