Le réseau routier continue sa mue

Le Togo consacrera cette année 55 milliards de Fcfa à la modernisation de 106 kilomètres de routes sur l'ensemble du territoire, annonce Eco et Finances.

À ce budget s'ajoutent les crédits dédiés à l'entretien du réseau routier, qui a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation ces dernières années, témoignant de la volonté du gouvernement de doter le pays d'infrastructures de transport modernes et compétitives.