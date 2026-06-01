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Le réseau routier continue sa mue

Le Togo consacrera cette année 55 milliards de Fcfa à la modernisation de 106 kilomètres de routes sur l'ensemble du territoire, annonce Eco et Finances.

Nouvelles routes, réseau entretenu, fluidité du trafic © republicoftogo.com

Le Togo consacrera cette année 55 milliards de Fcfa à la modernisation de 106 kilomètres de routes sur l'ensemble du territoire, annonce Eco et Finances.

À ce budget s'ajoutent les crédits dédiés à l'entretien du réseau routier, qui a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation ces dernières années, témoignant de la volonté du gouvernement de doter le pays d'infrastructures de transport modernes et compétitives.

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Eco & Finances N°1373.pdf

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