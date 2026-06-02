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Le Togolais Loïc Lawson élu à la tête de l’UPF

Le journaliste togolais Loïc Lawson a été élu à la présidence de l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), une organisation qui rassemble des professionnels des médias issus de l’espace francophone à travers le monde, indique Le Médium.

Loïc Lawson © DR

Le journaliste togolais Loïc Lawson a été élu à la présidence de l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), une organisation qui rassemble des professionnels des médias issus de l’espace francophone à travers le monde, indique Le Médium.

Cette élection constitue une reconnaissance du parcours de ce professionnel des médias et marque également une visibilité accrue du Togo au sein des instances internationales de la presse francophone.

Créée en 1950, l’UPF est l’une des plus anciennes organisations internationales de journalistes. Elle a pour mission de promouvoir la langue française dans les médias, de défendre la liberté de la presse, de favoriser les échanges entre journalistes francophones et de contribuer à la formation des professionnels de l’information.

Présente dans plusieurs dizaines de pays, l’UPF organise régulièrement des rencontres, conférences et actions de coopération entre ses différentes sections nationales.

Information additionnelle

Le Médium N°705.pdf

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