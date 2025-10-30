Rubriques

Tendances:
Médias

Nette progression de la contraception

Le Togo enregistre une avancée notable en matière de planification familiale, avec une hausse significative du taux de prévalence contraceptive moderne sur les douze dernières années.

La révolution contraceptive en marche © republicoftogo.com

Le Togo enregistre une avancée notable en matière de planification familiale, avec une hausse significative du taux de prévalence contraceptive moderne sur les douze dernières années.

Selon les chiffres publiés par le journal Waraa dans son édition de ce jeudi, le taux est passé de 15,6 % en 2012 à 24,9 % en 2024, soit une progression de 9,3 points. Cette évolution témoigne d’un engagement croissant du gouvernement togolais et de ses partenaires à améliorer l’accès des populations, notamment des femmes, aux services de santé reproductive.

La progression s’explique par la multiplication des campagnes de sensibilisation, le renforcement des centres de santé, ainsi que l’intégration des services de planification familiale dans les soins de santé primaires. Des efforts particuliers ont été menés dans les zones rurales et semi-urbaines, où l’accès aux contraceptifs était historiquement plus faible.

Cette dynamique s’inscrit dans les engagements du Togo dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), notamment celui visant à garantir l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive d’ici à 2030.

Le défi reste néanmoins important. Malgré les progrès, près de trois femmes sur quatre en âge de procréer n’utilisent pas encore de méthodes contraceptives modernes, ce qui souligne la nécessité de poursuivre les efforts, tant en matière de disponibilité que d’éducation à la santé.

Information additionnelle

Waraa N°536.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Baba remet de l'ordre

Baba remet de l'ordre

Fini les improvisations administratives dans les ministères ! C’est en tout cas le message sans ambiguïté qu’a tenu à faire passer le Secrétaire général du Gouvernement, Stanislas Baba, dans une note récemment adressée aux membres du gouvernement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.