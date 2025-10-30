Rubriques

Tendances:
Médias

Le CETEF en pleine effervescence avant la 20e Foire

À quelques semaines de l’ouverture de la 20ᵉ Foire internationale de Lomé, les préparatifs vont bon train.

Kossi Tenou © republicoftogo.com

À quelques semaines de l’ouverture de la 20ᵉ Foire internationale de Lomé, les préparatifs vont bon train.

C’est dans cette dynamique que le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Tenou, s’est rendu en début de semaine au CETEF, rapporte le quotidien Eco & Finances dans sa parution du jour.

Le journal souligne que cette visite témoigne de la volonté des autorités d’offrir aux exposants et visiteurs une édition réussie, marquant le cap symbolique des 20 éditions. Le ministre a pu, selon Eco & Finances, constater l’état d’avancement des aménagements et encourager les équipes à redoubler d’efforts pour garantir le respect des délais.

En toile de fond, une ambition : faire de la Foire de Lomé un véritable carrefour d’échanges commerciaux régionaux et internationaux, dans un contexte de relance économique et d’intégration sous-régionale.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1270.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nette progression de la contraception

Nette progression de la contraception

Le Togo enregistre une avancée notable en matière de planification familiale, avec une hausse significative du taux de prévalence contraceptive moderne sur les douze dernières années.

Baba remet de l'ordre

Baba remet de l'ordre

Fini les improvisations administratives dans les ministères ! C’est en tout cas le message sans ambiguïté qu’a tenu à faire passer le Secrétaire général du Gouvernement, Stanislas Baba, dans une note récemment adressée aux membres du gouvernement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.