Le CETEF en pleine effervescence avant la 20e Foire

À quelques semaines de l’ouverture de la 20ᵉ Foire internationale de Lomé, les préparatifs vont bon train.

C’est dans cette dynamique que le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Tenou, s’est rendu en début de semaine au CETEF, rapporte le quotidien Eco & Finances dans sa parution du jour.

Le journal souligne que cette visite témoigne de la volonté des autorités d’offrir aux exposants et visiteurs une édition réussie, marquant le cap symbolique des 20 éditions. Le ministre a pu, selon Eco & Finances, constater l’état d’avancement des aménagements et encourager les équipes à redoubler d’efforts pour garantir le respect des délais.

En toile de fond, une ambition : faire de la Foire de Lomé un véritable carrefour d’échanges commerciaux régionaux et internationaux, dans un contexte de relance économique et d’intégration sous-régionale.