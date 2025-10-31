Memounatou Ibrahima rencontre le président israélien

Dans sa parution de vendredi, le quotidien Togo Matin rapporte la participation de la députée Hadja Memounatou Ibrahima à la 32ᵉ Conférence internationale des femmes leaders, qui se déroule cette semaine à Haïfa, en Israël.

Présidente en exercice du Parlement de la Cédéao, la parlementaire togolaise représente le pays à cet événement d’envergure, dédié à l’émancipation féminine, à la diplomatie parlementaire et à la coopération internationale.

Mme Ibrahima a également effectué un déplacement à Jérusalem où elle a eu un entretien avec le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog. Les échanges ont porté sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et le renforcement des relations entre Lomé et Jérusalem.

Ce déplacement illustre l’engagement du Togo à s’impliquer dans les grandes discussions internationales sur la gouvernance inclusive et le leadership féminin.