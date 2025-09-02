Rubriques

Tendances:
Médias

L’aviculture, moteur de sécurité alimentaire et d’emplois

L’aviculture s’impose progressivement comme l’un des piliers de l’économie et un levier important de la sécurité alimentaire. En forte expansion, la filière attire de plus en plus d’acteurs et bénéficie d’un accompagnement croissant de l’État, soucieux de renforcer la productivité et la compétitivité des éleveurs.

Le pari gagnant de l’aviculture togolaise © republicoftogo.com

L’aviculture s’impose progressivement comme l’un des piliers de l’économie et un levier important de la sécurité alimentaire. En forte expansion, la filière attire de plus en plus d’acteurs et bénéficie d’un accompagnement croissant de l’État, soucieux de renforcer la productivité et la compétitivité des éleveurs.

L’aviculture fournit non seulement de la protéine animale de qualité à la population, mais elle participe aussi à la création d’emplois et à la réduction des importations de volailles et de produits dérivés. Elle contribue ainsi à dynamiser les revenus des ménages et à stimuler l’économie rurale.

Le Médium paru mardi propose un dossier sur ce thème.

Information additionnelle

Le Médium N°668.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Tous les indicateurs boursiers repartent à la hausse

Tous les indicateurs boursiers repartent à la hausse

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une hausse significative de ses indicateurs au mois de juin 2025. C’est ce que révèle la note de conjoncture économique récemment publiée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Cyberattaques en Afrique : la menace se généralise

Cyberattaques en Afrique : la menace se généralise

Les cyberattaques s’intensifient à un rythme inquiétant en Afrique. Dans un continent en pleine transformation numérique, la menace ne cesse de croître, alimentée par l’essor rapide de la connectivité, la généralisation de la banque mobile et l’explosion du commerce en ligne.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.