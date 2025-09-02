L’aviculture, moteur de sécurité alimentaire et d’emplois

L’aviculture s’impose progressivement comme l’un des piliers de l’économie et un levier important de la sécurité alimentaire. En forte expansion, la filière attire de plus en plus d’acteurs et bénéficie d’un accompagnement croissant de l’État, soucieux de renforcer la productivité et la compétitivité des éleveurs.

L’aviculture fournit non seulement de la protéine animale de qualité à la population, mais elle participe aussi à la création d’emplois et à la réduction des importations de volailles et de produits dérivés. Elle contribue ainsi à dynamiser les revenus des ménages et à stimuler l’économie rurale.

Le Médium paru mardi propose un dossier sur ce thème.