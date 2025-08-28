Rubriques

Tous les indicateurs boursiers repartent à la hausse

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une hausse significative de ses indicateurs au mois de juin 2025. C’est ce que révèle la note de conjoncture économique récemment publiée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Selon les données rapportées par le média économique Eco & Finances, cette tendance reflète un regain d’activité sur le marché financier régional, porté par une dynamique positive au niveau des échanges et de la confiance des investisseurs.

Tous les indicateurs boursiers clés de la BRVM ont affiché des performances à la hausse. Cette embellie témoigne d’une meilleure attractivité du marché régional, dans un contexte où plusieurs entreprises cotées ont vu leurs résultats semestriels s’améliorer, favorisant ainsi la spéculation positive autour de leurs titres.

La BRVM est la bourse commune aux huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

