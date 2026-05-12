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L'Hantavirus n'est pas un nouveau Covid

Le mot « virus » suffit parfois à raviver de mauvais souvenirs. Au Togo comme ailleurs, l'évocation de l'Hantavirus a semé une certaine inquiétude dans la population, une population qui garde un souvenir douloureux de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

L'OMS se dit confiante; croisons les doigts © republicoftogo.com

Le mot « virus » suffit parfois à raviver de mauvais souvenirs. Au Togo comme ailleurs, l'évocation de l'Hantavirus a semé une certaine inquiétude dans la population, une population qui garde un souvenir douloureux de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

Mais l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) tient à rassurer, relève L'Economiste dans son édition de mardi : le risque de propagation de l'Hantavirus à la population générale est « absolument faible ». Et l'institution internationale est catégorique, ce virus « n'est pas un nouveau Covid ».

Le message de l'OMS est donc clair : pas de panique. La vigilance reste de mise, notamment en matière d'hygiène et de lutte contre les rongeurs, mais l'Hantavirus ne présente pas les caractéristiques d'une menace pandémique comparable au coronavirus.

Information additionnelle

L'Economiste N°844.pdf

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