L'Afrique se prépare à vivre le football en grand

Le compte à rebours est lancé. Dans 30 jours, le monde entier aura les yeux rivés sur les terrains de football, avec l'ouverture de la Coupe du monde 2026 prévue le 11 juin au Mexique.

En prévision de cet événement planétaire, New World TV, détenteur des droits de retransmission de la compétition pour le continent africain, a réuni ses partenaires diffuseurs de 43 pays africains lors d'un atelier de coordination médiatique, rapporte Le Médium dans son édition de mardi.

L'objectif de cette rencontre : coordonner la couverture de la compétition à travers le continent, garantir la qualité de la diffusion et préparer les équipes techniques et éditoriales au défi logistique que représente la retransmission d'un Mondial réparti sur trois pays hôtes, Mexique, États-Unis et Canada.