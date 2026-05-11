Le Niger cible les médias français
La junte nigérienne a interdit la diffusion de plusieurs médias français jugés hostiles, signale Togo Matin paru lundi.
La junte nigérienne a interdit la diffusion de plusieurs médias français jugés hostiles, signale Togo Matin paru lundi.
Sont concernés Radio France Internationale (RFI), France 24, l’AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique et Mediapart.
Les internautes vont se rabattre sur les VPN pour accéder à ces médias.
Information additionnelle
Togo Matin N°1600.pdfTélécharger