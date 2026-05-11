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La PIA ouvre ses portes au patronat

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a convié la semaine dernière les membres du patronat togolais à une présentation de ses activités, rapporte Nouvelle Opinion dans son édition de lundi.

Le site accueille des unités de transformation © republicoftogo.com

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a convié la semaine dernière les membres du patronat togolais à une présentation de ses activités, rapporte Nouvelle Opinion dans son édition de lundi.

La PIA est l'un des projets industriels les plus ambitieux du Togo. Installée en périphérie nord de Lomé, sur une superficie de 400 hectares, elle a été développée dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État et le groupe Arise IIP (Infrastructure, Industrial Parks), spécialiste africain du développement de zones économiques spéciales.

La PIA accueille des entreprises spécialisées principalement dans la transformation, agroalimentaire, textile, logistique et industrie légère, avec l'objectif de créer de la valeur ajoutée locale et de réduire la dépendance du Togo aux exportations de matières premières brutes.

Le parc dispose d'infrastructures modernes : énergie fiable, eau, routes internes, connexion au réseau ferroviaire et proximité du Port autonome de Lomé — un atout logistique considérable pour les entreprises exportatrices.

La PIA s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification économique du Togo, avec l'ambition de créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects et de positionner le pays comme un hub industriel sous-régional.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°955.pdf

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