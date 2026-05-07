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L'OTR accorde un délai supplémentaire pour le dépôt des états financiers

L'Office Togolais des Recettes (OTR) a accordé une prorogation de dix jours du délai de dépôt des états financiers des personnes morales, rapporte Warra dans son édition de jeudi.

10 mai, dernier délai © republicoftogo.com

L'Office Togolais des Recettes (OTR) a accordé une prorogation de dix jours du délai de dépôt des états financiers des personnes morales, rapporte Warra dans son édition de jeudi.

La nouvelle date butoir est fixée au 10 mai 2026.

Les entités concernées sont invitées à profiter de ce délai supplémentaire pour régulariser leur situation dans les meilleures conditions, et éviter les pénalités liées au dépôt tardif.

Information additionnelle

Waraa N°560.pdf

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