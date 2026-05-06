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La presse togolaise respire mieux

C'est une progression qui ne passe pas inaperçue. Dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters Sans Frontières (RSF), le Togo bondit de la 121e à la 97e place sur 180 pays évalués, soit un gain de 24 places en un an.

Bond dans le classement annuel © republicoftogo.com

C'est une progression qui ne passe pas inaperçue. Dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters Sans Frontières (RSF), le Togo bondit de la 121e à la 97e place sur 180 pays évalués, soit un gain de 24 places en un an.

Dounia se félicite de ce score dans son édition de mercredi, soulignant que cette progression reflète la richesse et la diversité du paysage médiatique togolais, journaux, radios, télévisions et sites d'information qui couvrent l'actualité nationale avec une liberté de ton croissante, malgré des difficultés économiques persistantes qui fragilisent nombre de rédactions.

Information additionnelle

Dounia N°868.pdf

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