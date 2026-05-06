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La présidente du Parlement de la Cédéao condamne les attaques terroristes au Mali

À l'ouverture de la session du Parlement de la Cédéao le 4 mai dernier, sa présidente, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, a pris position sur la situation sécuritaire au Mali, condamnant fermement les « attaques terroristes » perpétrées récemment dans ce pays, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Mémounatou Ibrahima © republicoftogo.com

À l'ouverture de la session du Parlement de la Cédéao le 4 mai dernier, sa présidente, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, a pris position sur la situation sécuritaire au Mali, condamnant fermement les « attaques terroristes » perpétrées récemment dans ce pays, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Une prise de parole qui intervient dans un contexte particulièrement tendu. Le Mali, dont la junte militaire au pouvoir depuis les coups d'État de 2020 et 2021 a décidé de quitter la Cédéao,  a subi fin avril l'une des offensives les plus meurtrières et coordonnées de ces dernières années, avec des attaques simultanées à Bamako, Kati, Gao, Kidal et Mopti, revendiquées par le groupe jihadiste JNIM et le Front de Libération de l'Azawad.

Que le Parlement de la Cédéao condamne ces attaques malgré le retrait du Mali de l'organisation dit quelque chose d'essentiel : la sécurité du Sahel reste une préoccupation collective, au-delà des ruptures institutionnelles.

Information additionnelle

Togo Matin N°1598.pdf

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