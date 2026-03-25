L'université de Lomé part en guerre contre la désinformation

La lutte contre la désinformation reste un défi majeur, particulièrement auprès des jeunes, qui accordent davantage leur confiance aux réseaux sociaux qu'aux médias traditionnels.

Pour y faire face, l'université de Lomé a pris les devants en produisant des vidéos de sensibilisation destinées à ses étudiants, rapporte Togo Matin. Une initiative qui vise à développer l'esprit critique face au flot quotidien d'informations non vérifiées.

Si la démarche est louable, son efficacité reste toutefois incertaine. Face à la puissance des algorithmes et à la viralité des contenus sur les réseaux, quelques vidéos pédagogiques suffiront-elles à changer les comportements ? La bataille contre les fake news se joue sur le long terme et appelle des efforts bien plus larges que ceux d'une seule institution.