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Renouvellement des passeports à Rome

Les Togolais résidant en Italie pourront renouveler leur passeport sans se déplacer à Paris : l’ambassade du Togo en France organise une collecte de données biométriques à Rome du 13 au 15 novembre, rapporte Le Messager.

La capitale italienne © republicoftogo.com

Les Togolais résidant en Italie pourront renouveler leur passeport sans se déplacer à Paris : l’ambassade du Togo en France organise une collecte de données biométriques à Rome du 13 au 15 novembre, rapporte Le Messager.

L’ambassade de Paris, également compétente pour l’Italie, se rendra sur place pour recueillir les données nécessaires au renouvellement des passeports.

Une initiative bienvenue pour les membres de la diaspora, qui leur évitera un voyage coûteux et facilitera leurs déplacements vers le Togo ou ailleurs.

Information additionnelle

Le Messager N°987.pdf

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