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Le cash cède la place au mobile

La transformation financière de l'Afrique de l'Ouest s'accélère. Selon un rapport de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), relayé par Le Magnan Libéré, le secteur des services financiers numériques connaît une croissance galopante au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le téléphone remplace la banque © republicoftogo.com

La transformation financière de l'Afrique de l'Ouest s'accélère. Selon un rapport de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), relayé par Le Magnan Libéré, le secteur des services financiers numériques connaît une croissance galopante au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Au cœur de cette révolution silencieuse : le mobile money. La monnaie électronique s'impose désormais comme le principal moteur de l'inclusion financière dans une région où des millions de personnes restaient jusqu'ici sans accès aux services bancaires traditionnels.

Une tendance lourde qui redessine profondément les habitudes économiques et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la sous-région.

Information additionnelle

Le Magnan Libéré N°830.pdf

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