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Le climat créé des emplois

Bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi. Selon La Nouvelle Tribune dans son édition de jeudi, le gouvernement ouvre un concours de recrutement avec 400 postes à pourvoir au ministère de l'environnement.

400 postes verts à pourvoir © republicoftogo.com

Bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi. Selon La Nouvelle Tribune dans son édition de jeudi, le gouvernement ouvre un concours de recrutement avec 400 postes à pourvoir au ministère de l'environnement.

Une initiative qui traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer leurs capacités humaines face aux défis climatiques croissants. Les évolutions négatives du climat exigent en effet une gestion plus musclée et mieux dotée du secteur environnemental.

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