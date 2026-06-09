Le commerce affiche une forte croissance au 4e trimestre 2025

Le secteur commercial a enregistré une progression significative au quatrième trimestre 2025, avec une hausse du chiffre d'affaires de 27,2% en glissement annuel, selon Le Médium.

Cette performance est principalement portée par les activités de commerce de détail, de gros et d'intermédiation, dont le chiffre d'affaires a bondi de 25% sur la même période, un signal encourageant pour une économie en quête de diversification et de croissance inclusive.