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Le commerce affiche une forte croissance au 4e trimestre 2025

Le secteur commercial a enregistré une progression significative au quatrième trimestre 2025, avec une hausse du chiffre d'affaires de 27,2% en glissement annuel, selon Le Médium.

Bons signes © republicoftogo.com

Le secteur commercial a enregistré une progression significative au quatrième trimestre 2025, avec une hausse du chiffre d'affaires de 27,2% en glissement annuel, selon Le Médium.

Cette performance est principalement portée par les activités de commerce de détail, de gros et d'intermédiation, dont le chiffre d'affaires a bondi de 25% sur la même période, un signal encourageant pour une économie en quête de diversification et de croissance inclusive.

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Le Médium N°706.pdf

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