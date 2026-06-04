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Le dégel est en marche

« Une nouvelle page s'ouvre », titre L'Economiste, au lendemain de la visite à Lomé du nouveau président béninois Romuald Wadagni.

Deux pays étroitement liés © republicoftogo.com

« Une nouvelle page s'ouvre », titre L'Economiste, au lendemain de la visite à Lomé du nouveau président béninois Romuald Wadagni.

Sa rencontre avec le président du Conseil Faure Gnassingbé intervient à un moment charnière : les relations entre Lomé et Cotonou s'étaient sensiblement dégradées ces dernières années, créant des tensions entre deux pays pourtant liés par une frontière commune, une histoire partagée et des intérêts économiques profondément imbriqués.

L'élection de Wadagni et sa décision de faire du Togo l'une de ses premières étapes dans sa tournée des capitales ouest-africaines est perçue comme un signal fort de sa volonté de tourner la page et de redonner un souffle nouveau à une coopération bilatérale en berne.

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