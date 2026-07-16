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Le FNFI en tournée de promotion

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) poursuit sa mission de promotion de l'inclusion financière à travers une approche de proximité. Jusqu'au 19 juillet, l'institution déploie une mission de terrain dans la région de la Kara, en marge des festivités des Evala, indique L’Economiste paru jeudi.

Le Fonds s'adresse à toux ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel © republicoftogo.com

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) poursuit sa mission de promotion de l'inclusion financière à travers une approche de proximité. Jusqu'au 19 juillet, l'institution déploie une mission de terrain dans la région de la Kara, en marge des festivités des Evala, indique L’Economiste paru jeudi.

Dans la préfecture de la Kozah, les équipes multiplient les échanges directs avec les communautés pour présenter les différents dispositifs du Fonds. Des sessions de formation intensive sont également organisées en parallèle dans les préfectures de Bafilo, Bassar, Dankpen, Doufelgou, la Kéran, la Binah et la Kozah, autour de la gestion financière de base et des bonnes pratiques entrepreneuriales.

Créé en 2013, le FNFI s'est imposé au fil des années comme un instrument essentiel de la politique d'inclusion financière pour répondre aux besoins des populations exclues du système bancaire classique, notamment à travers l'octroi de crédits à taux quasi nul destinés aux activités génératrices de revenus.

Information additionnelle

L'Economiste N°888.pdf

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