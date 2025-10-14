Rubriques

Tendances:
Médias

Le Maroc a une vraie tradition équestre

Des représentants de la Fédération des Sports Équestres du Togo (Fe.SET) ont participé la semaine dernière au Salon du cheval d’El Jadida, au Maroc, un événement d’envergure dédié à la culture, au sport et à l’économie autour du cheval.

Un cavalier sur la plage d'Essaouira au Maroc © republicoftogo.com

Des représentants de la Fédération des Sports Équestres du Togo (Fe.SET) ont participé la semaine dernière au Salon du cheval d’El Jadida, au Maroc, un événement d’envergure dédié à la culture, au sport et à l’économie autour du cheval.

Le Maroc, fort d’une longue tradition équestre, célèbre chaque année cet animal noble à travers des démonstrations de fantasia, des concours internationaux de saut d’obstacles et des expositions d’élevages de renom. Un rendez-vous incontournable pour les pays disposant d’un véritable ancrage dans la culture du cheval.

Comme le rappelle le journal L’Économiste, le Togo n’a pas de tradition équestre forte. Le pays compte peu d’élevages, peu de cavaliers formés, et des infrastructures encore embryonnaires dans ce domaine.

Pourtant, la présence de la délégation togolaise à El Jadida n’est pas anodine. Elle marque une volonté d’observer, apprendre et s’inspirer.

Information additionnelle

L'Economiste N°701.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La politique togolaise en mode Nouveau Testament

La politique togolaise en mode Nouveau Testament

Le journal Le Médium n’y est pas allé avec le dos de l’encrier ce mardi. Dans un élan de lyrisme politico-religieux, le quotidien compare la mise en place du premier gouvernement de la 5ᵉ République à rien de moins que l’envoi en mission des Apôtres dans la Bible.

Oktoberfest version Lomé

Oktoberfest version Lomé

« Quatre jours de célébration culturelle entre le Togo et l’Allemagne », titre L’Économiste ce lundi. À lire ça, on s’attend à du Goethe, du folklore bavarois, peut-être un échange autour de la philosophie ou de la musique classique… Eh bien non.

Un recul des prix observé en septembre

Un recul des prix observé en septembre

Selon Togo Matin, paru lundi, les prix à la consommation ont reculé de 1,7 % au mois de septembre. Une baisse notable qui pourrait offrir un répit temporaire aux ménages, confrontés depuis des mois à la pression inflationniste.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.