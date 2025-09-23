Rubriques

Tendances:
Médias

Le Maroc prépare un accueil sans faille pour la CAN

Le Maroc s’apprête à accueillir la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La compétition aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 © republicoftogo.com

Le Maroc s’apprête à accueillir la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

En prévision de cet événement majeur, les autorités marocaines ont annoncé la mise en place d’une procédure simplifiée pour l’Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM), indique L’Union paru mardi.

Cette mesure s’adresse aux ressortissants des pays africains déjà exemptés de visa. Elle vise à faciliter leur entrée sur le territoire et à fluidifier les flux de supporters attendus en grand nombre, tout en assurant une gestion logistique et sécuritaire optimale.

Concrètement, les voyageurs concernés pourront obtenir l’AEVM via une plateforme en ligne dédiée, réduisant ainsi les délais d’autorisation et évitant les lourdeurs administratives. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion du tourisme sportif et d’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions.

Information additionnelle

L'Union N°1892.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Banques et assurances perturbées

Banques et assurances perturbées

Le secteur bancaire et celui des assurances seront paralysés trois jours durant. Les syndicats ont en effet annoncé une grève générale les 24, 25 et 26 septembre prochains, rapporte Nouvelle Opinion ce lundi.

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Un signal positif pour le pouvoir d’achat

Les dernières données publiées révèlent une évolution encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages : en août 2025, les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Le Togo renforce sa coopération avec la coalition islamique

Les 13 et 14 octobre prochains, la capitale togolaise accueillera une rencontre de haut niveau entre les autorités togolaises et les représentants de la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme (CIMCT), rapporte Le Messager dans son édition de vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.