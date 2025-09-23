Le Maroc prépare un accueil sans faille pour la CAN

Le Maroc s’apprête à accueillir la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

En prévision de cet événement majeur, les autorités marocaines ont annoncé la mise en place d’une procédure simplifiée pour l’Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM), indique L’Union paru mardi.

Cette mesure s’adresse aux ressortissants des pays africains déjà exemptés de visa. Elle vise à faciliter leur entrée sur le territoire et à fluidifier les flux de supporters attendus en grand nombre, tout en assurant une gestion logistique et sécuritaire optimale.

Concrètement, les voyageurs concernés pourront obtenir l’AEVM via une plateforme en ligne dédiée, réduisant ainsi les délais d’autorisation et évitant les lourdeurs administratives. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion du tourisme sportif et d’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions.