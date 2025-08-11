Rubriques

Le mobile money explose, mais les données personnelles sont-elles en sécurité ?

Au Togo, comme dans de nombreux pays africains, le mobile money s’est imposé comme un outil incontournable pour payer, transférer de l’argent ou régler ses factures.

Innovation, inclusion… et risques numériques © republicoftogo.com

Porté par l’essor des smartphones et la pénétration croissante d’internet, ce service a conquis aussi bien les zones urbaines que rurales.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : des millions de transactions s’effectuent chaque mois, et les montants échangés se comptent en centaines de milliards de francs CFA.

Mais derrière cette réussite économique et technologique se pose une question cruciale : les données personnelles des usagers sont-elles vraiment protégées ? Togo Matin paru lundi revient sur cette problématique.

Chaque transaction mobile money génère des données : identité de l’utilisateur, numéro de téléphone, montant envoyé ou reçu, géolocalisation approximative, historique des opérations. Ces informations, si elles ne sont pas sécurisées, peuvent être exploitées à des fins frauduleuses ou tomber entre de mauvaises mains.

Le Togo dispose d’une loi sur la protection des données à caractère personnel et d’une autorité nationale (l’APDP) chargée de veiller au respect de ces règles.

Mais sur le terrain, l’application reste inégale. Les opérateurs télécoms et les prestataires financiers ne sont pas toujours transparents sur la manière dont les données sont stockées, partagées ou utilisées à des fins commerciales.

Avec la croissance exponentielle du mobile money, les cyberattaques ciblant ces plateformes se multiplient. Tentatives de phishing, usurpation d’identité, détournements par ingénierie sociale…

Les utilisateurs peu sensibilisés aux risques numériques sont souvent les premières victimes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Vers un partenariat parlementaire renforcé

Vers un partenariat parlementaire renforcé

Une délégation chinoise conduite par Fan Huaping, vice-président du comité permanent de l’Assemblée populaire de la province du Shandong, a été reçue cette semaine à Lomé par Kodjo Sevon-Tépé Adédzé, président de l’Assemblée nationale du Togo.

Choix étonnant

Choix étonnant

Dans un contexte de transformation digitale, le Tchad ambitionne de moderniser son administration publique en misant sur la montée en compétences de ses cadres.

Les exportations textile en hausse

Les exportations textile en hausse

Les exportations de produits textiles du Togo ont connu une forte progression, enregistrant une hausse de plus de 30 %, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

