Le repos togolais : une valeur intouchable

Au Burkina Faso, le nombre de jours fériés va passer de 15 à 11, une réforme qui permettrait d'économiser 17 milliards de Fcfa, révèle lundi le journal L'Economiste. Une décision courageuse... ou téméraire, selon le point de vue.

Les autorités burkinabè ont fait leurs calculs : quatre jours fériés en moins égalent 17 milliards de économisés. La logique est implacable. Moins de jours chômés, plus de productivité, plus de recettes pour l'État. Sur le papier, c'est brillant.

Mais pas question d'envisager une mesure similaire au Togo où les congés sont sacrés. Littéralement sacrés, d'ailleurs, puisqu'une bonne partie des jours fériés célèbrent des fêtes religieuses que personne n'oserait toucher.

Supprimer un jour férié au Togo ? Autant proposer de déplacer le Mont Agou ou de rebaptiser le fleuve Mono. Certaines choses ne se discutent tout simplement pas. Les jours de repos font partie de ces acquis sociaux intouchables, gravés dans le marbre du consensus national.