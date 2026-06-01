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Un jour, un arbre

Le Togo célèbre ce lundi la Journée nationale de l'arbre, une tradition instaurée en 1977 par l’ancien président Gnassingbé Eyadéma et perpétuée depuis près de cinq décennies, rappelle Togo Matin. 

Reboisement massif © republicoftogo.com

Le Togo célèbre ce lundi la Journée nationale de l'arbre, une tradition instaurée en 1977 par l’ancien président Gnassingbé Eyadéma et perpétuée depuis près de cinq décennies, rappelle Togo Matin. 

Pour marquer l'occasion, les autorités ont lancé une campagne nationale de reboisement sur l'ensemble du territoire. Cette journée est bien plus qu'un simple rituel : elle rappelle l'urgence de préserver le couvert végétal du Togo, fortement menacé par la déforestation, les changements climatiques et l'expansion agricole.

Planter un arbre, c'est investir dans l’avenir, pour les générations présentes comme pour celles à venir.

Information additionnelle

Togo Matin N°1607.pdf

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