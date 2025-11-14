Rubriques

Vers un partenariat souverain entre l’Afrique francophone et le Royaume-Uni

Dans sa parution de ce vendredi, le journal Togo Réveil revient sur la conférence économique qui s’est tenue à Lomé pendant 48 heures, réunissant des représentants de la Grande-Bretagne et de plusieurs pays d’Afrique francophone.

Faure Gnassingbé à l'ouverture de la conférence à Lomé © DR

À la une : le président Faure Gnassingbé, qui a présenté les grands axes d’un partenariat économique souverain entre l’Afrique francophone et le Royaume-Uni. Selon Togo Réveil, il s’agit d’un appel à refonder les relations économiques sur la base d’un respect mutuel, d’une autonomie stratégique et d’une coopération gagnant-gagnant.

« Il est temps que nos économies construisent des alliances équilibrées, libérées des logiques de dépendance », rapporte le journal, citant le président togolais.

La rencontre, qualifiée de « sommet inédit » par plusieurs observateurs, a permis d’ouvrir un dialogue direct entre Londres et les capitales francophones du continent sur des thématiques clés : investissements privés, transition énergétique, infrastructures durables, et innovation.

