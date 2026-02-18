Rubriques

Le secteur industriel en pleine dynamique

L’industrie togolaise confirme son rôle central dans la dynamique économique du pays, souligne Togo Matin dans sa parution de mercredi.

Selon le quotidien, le secteur industriel, qui regroupe les activités de transformation des matières premières en produits manufacturés à grande échelle, contribue significativement à la création de valeur ajoutée, à l’innovation et à l’emploi durable.

Portée par les réformes engagées par le gouvernement, la production industrielle est en hausse ces dernières années. Cette progression insuffle une nouvelle vitalité à l’économie nationale et renforce la place du secteur comme levier stratégique de croissance.

