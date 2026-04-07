Le Togo bancarise presque tout le pays par téléphone
Le Togo s'impose comme l'un des champions de l'inclusion financière dans la zone Uemoa. Selon Le Médium, le taux d'inclusion financière du pays dépasse désormais les 89 % en ce début d'année 2026, un niveau parmi les plus élevés de l'espace communautaire ouest-africain.
Le Togo s'impose comme l'un des champions de l'inclusion financière dans la zone Uemoa. Selon Le Médium, le taux d'inclusion financière du pays dépasse désormais les 89 % en ce début d'année 2026, un niveau parmi les plus élevés de l'espace communautaire ouest-africain.
Cette performance s'explique en grande partie par l'essor fulgurant du mobile money, devenu en quelques années un outil du quotidien pour des millions de Togolais. Paiements, transferts d'argent, épargne : les usages se sont multipliés et diversifiés, transformant en profondeur les habitudes financières de la population, y compris dans les zones rurales longtemps exclues du système bancaire traditionnel.
Au-delà des chiffres, c'est une véritable révolution silencieuse que traduit cette statistique. Là où les banques classiques peinaient à étendre leur réseau, le téléphone mobile a comblé le vide, offrant un accès simple et accessible à des services financiers de base.
Information additionnelle
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